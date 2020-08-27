На трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус с активистами. По предварительным данным, ранения получили два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о происшествии на автодороге в районе города Люботин поступило в полицию около 19:10. По адресу срочно отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинского ОП.

Установлено, что вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем “Мицубиси” заблокировали движение микроавтобуса “Мерседес”, в котором находились представители ОО “За жизнь”, и заставили его остановиться.

После этого из автомобиля “Мерседес” вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Людей, взятых в заложники нет. Розыск злоумышленников осуществляется специальной полицейской операцией “Сирена”.

Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.