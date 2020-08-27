Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщение о происшествии на автодороге в районе города Люботин поступило в полицию около 19:10. По адресу срочно отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинского ОП.
Установлено, что вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем “Мицубиси” заблокировали движение микроавтобуса “Мерседес”, в котором находились представители ОО “За жизнь”, и заставили его остановиться.
После этого из автомобиля “Мерседес” вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Людей, взятых в заложники нет. Розыск злоумышленников осуществляется специальной полицейской операцией “Сирена”.
Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
- В начале июля в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека. Для выяснения обстоятельств в управление полиции доставили 10 человек.