Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.
Так, в начале 4-го на 47 км автодороги М-03 столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка.
По предварительным данным водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.
Отмечается, что в результате ДТП пять человек погибли, четырнадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.
Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.
- 13 августа в Кировоградской области произошла авария с участием двух автобусов, в результате чего два человека погибли, еще 12 пострадали.