Сегодня утром на автодороге Киев - Харьков - Довжанский произошла авария с участием 4 транспортных средств, в результате которого 5 человек погибли и 14 получили травмы.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Так, в начале 4-го на 47 км автодороги М-03 столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка.

По предварительным данным водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Отмечается, что в результате ДТП пять человек погибли, четырнадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.