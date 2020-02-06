Из-за осложнения погодных условий и сильных снегопадов ограничено движение по трассе Одесса - Рени.

Об этом сообщили в “Укравтодоре”.

Из-за снегопадов в отдельных районах Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей, дороги государственного значения были засыпаны снегом. Местами, покров снега достигал 20 см.

Сейчас покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской и Кировоградской области местами гололедица. На территории Одесской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей – дороги заснеженные.

На дорогах государственного значения продолжаются работы по очистке от снега и обработке покрытия противогололедными материалами.

“В результате сложных погодных условий было ограничено движение крупногабаритного транспорта в Одесской области на М-15 Одесса-Рени”, – сказано в сообщении.

Также известно, что в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областях, на некоторых участках дорог возникали осложнения движения тяжеловесного транспорта.

При этом, проезд всеми участками дорог государственного значения, кроме Одесской области, обеспечено, пробок в движении не зафиксировано.