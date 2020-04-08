Находясь на тротуаре, который не подпадает под понятие "общественное место", гражданин Украины формально не обязан соблюдать карантинные предписания относительно защитной маски.

Об этом идет речь в статье для #Букв “Карантинное право: как избежать штрафов. Советы юристов”.

Так, Кабинет Министров Украины запретил пребывание без маски в общественных местах. Единственное толкование термина есть в законе об уменьшении употребления табачных изделий.

Согласно этому определению общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Как объяснил в комментарии #Буквам юрист практики корпоративного права адвокатского объединения KachuraLawyers Андрей Шульгин, законодатель хотя и установил понятие “общественного места”, но не объяснил при этом понятие “проезжая часть” и “тротуар”. Таким образом, по словам юриста, “находясь на тротуаре, гражданин формально не обязан соблюдать карантинные предписания”.

Формально, по улице даже можно бегать без маски. Но при этом следует обходить остановки транспорта как “общественные места”, чтобы избежать штрафов.

Также гулять и заниматься спортом украинцы могут в лесу (он не является лесопарковой зоной, посещение которой запрещено постановлением Правительства).