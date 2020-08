Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка проиграла первый сет со счетом 5: 7, но взяла верх в следующих двух – 6: 2, 7: 5.

Во втором круге Ястремская, сеяная на турнире 16-й, сыграет против еще одной американки, Бернарди Пери.

