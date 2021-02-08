Об этом глава государства сказал, общаясь с журналистами на Всеукраинском форуме “Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы”.

“Никакой официальной информации по поводу того, что вакцина” Спутник V “российского производства гарантированно дает эффект 90-91%, ни от ВОЗ, ни от ведущих европейских мировых специалистов … не существует … Я считаю, что граждане Украины – это люди, и это точно, простите за такое сравнение, не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права. Поэтому мы договаривались только с теми ведущими производителями вакцин, которые одобрены миром, и которые дают в мире очень серьезный положительный результат”, – сказал Зеленский .

Глава государства напомнил, что Украина, как участник программы COVAX, в феврале получит первую часть вакцин компании Pfizer. Эту информацию также подтвердила в своем выступлении на форуме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент подчеркнул, что из-за огромного спроса на вакцины в мире ситуация довольно напряженной и такой, по его прогнозу, она будет оставаться и в марте, а дальше ожидается ослабление.

“Мое отношение к этому – я считаю, что мы закупили такое количество вакцин, чтобы предоставить всем украинском возможность вакцинироваться, а там посмотрим, потому что социология говорит, что около 50 процентов в целом не верит в COVID-19”, – сказал Зеленский.