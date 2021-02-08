7 февраля во время Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в рамках BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, впервые был представлен показ с элементами добавленной реальности. Украинский устойчивый бренд СHERESHNIVSKA представил новую коллекцию Sketches of Tactility.

Цифровые декорации для fashion-шоу и проекту BE SUSTAINABLE! создали диджитал-студия FFFACE.me и сет-дизайнер Love Curly.

Коллекция “Sketches of Tactility” создана дарить разнообразие сенсорных ощущений. Вдохновением стала экспозиция в лондонском Tate Museum работ художника Paull Neagu. Он считал, что искусство можно доносить и воспринимать не только визуально, но и на ощупь. Работы Paull были связаны с человеческой формой и содержали мотивы клеточного строения органических материй.

“Именно поэтому в основе коллекции лежит объем и структура, созданная буфами на плетеных свитерах, гиперболизированными складками, разрезами в виде квадратов и характерными принтами. Мы подбирали ткани, которые вызывают самые разнообразные тактильные ощущения”, – рассказала дизайнер бренда, белорусская художница Анастасия Розова.

Это уже вторая стала коллекция СHERESHNIVSKA. Материалами были выбраны винтажные и стоковые ткани, вещи из секонд хенда.

“Поскольку сейчас большинство показов происходит без зрителей, вопрос создания декораций перешло в другую плоскость. Сейчас важно, чтобы было красиво ни на площадке, а в кадре, который увидят зрители. Дополненная реальность круто решает эту задачу, создавая атмосферу без затрат на физический продакшн и без границ для фантазии. Можно добавить летающих роботов-акробатов, трибуны античного амфитеатра или даже вспышки камер. Для зрителя все выглядит, как живое, а бренд может избежать дополнительного производства физических декораций, что соответствует идеям ответственного потребления”, – Дмитрий Корнилов, CEO FFFACE .me.

“Я благодарна команде UFW и ребятам из FFFACE.me за новый интересный опыт. Давно ждала момента, когда AR-технологии будут активнее использовать в Украине не только для рекламы, но и для создания креативного контента. Дизайнер вдохновлялась работами Paull Negau, для себя я выделила скульптуры художника, они стали основным вдохновением в создании декораций”, – Love Curly.