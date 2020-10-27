Об этом рассказал их туроператор JoinUp.
Украинские туристы хотели купить экскурсию по погружению с аквалангом. Отельный гид отказал им, учитывая запрет на погружения. Это связано с тем, что правительство Египта запретило дайвинг.
Но туристы сделали все по-своему, купив желаемую экскурсию у третьих лиц, вне отеля, в котором отдыхали.
Во время погружения на них напала акула. В результате этого мама и сын пострадали. Так, у женщины глубокие укусы на теле, а ее 12-летний сын потерял руку ниже локтя.
Они в больнице. Их уже прооперировали. Туроператор ждет медицинское заключение з больницы.
Учитывая, что туристы купили экскурсию сами, медицинская страховка на инцидент не распространяется. К тому же, из-за правительственного запрета, погружение с аквалангом не является страховым случаем.
Предварительно, правительство Египта согласилось покрыть финансовые траты на лечение украинских туристов.
В JoinUp сообщили, что постоянно на связи с Египтом по этой ситуации.
- В округе Волуси (штат Флорида, США) в течение 24 часов акулы напали на трех человек.