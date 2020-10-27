Украинские туристы в Египте (курорт Шарм-эль-Шейх) отправились нырять с аквалангом, несмотря на запрет. В результате этого 12-летний мальчик потерял руку ниже локтя.

Об этом рассказал их туроператор JoinUp.

Украинские туристы хотели купить экскурсию по погружению с аквалангом. Отельный гид отказал им, учитывая запрет на погружения. Это связано с тем, что правительство Египта запретило дайвинг.

Но туристы сделали все по-своему, купив желаемую экскурсию у третьих лиц, вне отеля, в котором отдыхали.

Во время погружения на них напала акула. В результате этого мама и сын пострадали. Так, у женщины глубокие укусы на теле, а ее 12-летний сын потерял руку ниже локтя.

Они в больнице. Их уже прооперировали. Туроператор ждет медицинское заключение з больницы.

Учитывая, что туристы купили экскурсию сами, медицинская страховка на инцидент не распространяется. К тому же, из-за правительственного запрета, погружение с аквалангом не является страховым случаем.

Предварительно, правительство Египта согласилось покрыть финансовые траты на лечение украинских туристов.

В JoinUp сообщили, что постоянно на связи с Египтом по этой ситуации.