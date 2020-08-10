Сегодня, 10 августа, с 22:00 до 30 августа на границе Украины и Беларуси временно приостанавливают упрощенный пропуск украинских граждан.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Речь идет о сезонном пропуске граждан Украины через пункты “Познань”, “Березовое” и “Дроздынь” в Ровенской области на территорию белорусского ландшафтного заказника “Ольманские болота” для сбора дикоросов.

“В соответствии с двусторонней договоренностью, сегодня в 22:00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов”, – говорится в сообщении.

Упрощенный пропуск планируется восстановить с 07:00 30 августа – для жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами погранслужбы Беларуси на право нахождения в пограничной зоне и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника Ольманские болота.

Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах.