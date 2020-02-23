Украинский язык вошел в топ-50 наиболее распространенных языков в мире. На нем говорят около 33 миллионов людей.

Об этом сообщается в исследовании ресурса Visual Capitalist.

При этом, согласно данным исследования, родным украинский язык является для чуть более чем 27-ми миллионов людей в мире.

По количеству носителей украинский занимает 44-е место среди языков мира.

В свою очередь на русском языке говорят более 258 миллионов людей, почти для 154 миллионов из которых он является родным. Среди языков мира по количеству носителей он занимает 8-е место.

Первое место по количеству носителей в мире занимает английский язык. На нем говорят 1 млрд 132 млн людей. На втором месте находится китайский язык “мандарин”, на котором говорят 1 млрд 117 млн людей, а на третьем язык хинди, носителями которого являются 615 млн людей.

Также в первую десятку входят испанский, французский, арабский, бенгальский, русский, португальский и индонезийский языки.

При этом по количеству людей, для которых язык является родным, на первом месте находится китайский “мандарин” (918 млн), на втором месте – испанский (460 млн), а на третьем – английский язык (379 млн).

Напомним, что глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко считает, что принятие языкового закона создало много рисков для общества в целом и для новых депутатов.