Министерство охраны здоровья Украины дало рекомендации жителям Киева в связи с сильным смогом, который накрыл город.

Соответствующие советы озвучил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

Он отметил со ссылкой на ГСЧС, что “химической и радиологической угрозы такое явление не несет”.

“Мы все видим сильный смог в городе Киеве и Киевской области, ощущаем его. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, этот смог – следствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Важно, что, согласно сообщению ГСЧС, химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы”, – отметил Степанов.

При этом он подчеркнул, что “дым в воздухе может вызывать головную боль, затруднение дыхания, кашель, раздражение глаз”.

Поэтому Минздрав советует:

• Как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу.

• Пить больше жидкости, до 2-3 литров в сутки.

• Максимально не открывать дома окна.

• Проводить чаще влажную уборку помещений.

Особенно это касается “людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания”.

(На видео – с 2:50)

Накануне в КГГА сообщали, что причиной сильного задымления являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.

Отмечалось, что радиационный фон в столице в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (0,30 – норма). При этом было зафиксировано превышение формальдегида и диоксида азота в воздухе (продуктов горения).

В КГГА также советовали:

• ограничить пребывание на открытом воздухе;

• держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром (при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять);

• включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

• проводить влажную уборку (полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха);

• увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых (в частности, рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли);

• если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.