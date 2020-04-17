Соответствующие советы озвучил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.
Он отметил со ссылкой на ГСЧС, что “химической и радиологической угрозы такое явление не несет”.
“Мы все видим сильный смог в городе Киеве и Киевской области, ощущаем его. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, этот смог – следствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Важно, что, согласно сообщению ГСЧС, химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы”, – отметил Степанов.
При этом он подчеркнул, что “дым в воздухе может вызывать головную боль, затруднение дыхания, кашель, раздражение глаз”.
Поэтому Минздрав советует:
• Как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу.
• Пить больше жидкости, до 2-3 литров в сутки.
• Максимально не открывать дома окна.
• Проводить чаще влажную уборку помещений.
Особенно это касается “людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания”.
(На видео – с 2:50)
Накануне в КГГА сообщали, что причиной сильного задымления являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.
Отмечалось, что радиационный фон в столице в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (0,30 – норма). При этом было зафиксировано превышение формальдегида и диоксида азота в воздухе (продуктов горения).
В КГГА также советовали:
• ограничить пребывание на открытом воздухе;
• держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром (при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять);
• включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
• проводить влажную уборку (полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха);
• увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых (в частности, рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли);
• если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.
- Накануне сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан попросили не открывать окна и не выходить из дома.
- Утром 17 апреля индекс качества воздуха в Киеве составлял 169 единиц (вредно).