На университет Чапел-Хилл в Северной Каролине подали иск о относительно так называемой позитивной дискриминации.

Про це пише видання The New York Times.

Позитивная дискриминация – социально-политические меры по оказанию преимущественных прав или привилегий для определенных групп населения, которые применяются для создания статистического равенства в должностях, уровнях образования, доходах для представителей разных полов, рас, этносов, конфессий, сексуальных ориентаций и тому подобное.

С тех пор, как президент Трамп вступил в должность, его администрация оспорила право колледжей использовать расовую принадлежность в качестве фактора при приеме на работу. Министерство юстиции США подало иск против Йельского университета за дискриминацию по расовому и национальному признаку. Об этом пишет агентство Bloomberg.

“Учебное заведение осуществляло дискриминацию против абитуриентов на основании расы и национального происхождения. В частности, дискриминации подверглись в особенности лица азиатского происхождения и белые”, – заявил минюст.

В понедельник в федеральном суде в Уинстон-Салеме, Северная Каролина, был подан иск против Университета Северной Каролины (UNC).

Дело, которое рассматривает окружной судья США Лоретта К. Биггс, основано на утверждении, что флагманский кампус UNC нарушает закон о гражданских правах, слишком сильно оценивая расу в своих решениях о приеме, отдавая предпочтение темнокожим и латиноамериканским кандидатам, а не более квалифицированным белым и азиатско-американским кандидатам.

В своем вступительном заявлении в понедельник Патрик Стробридж, юрист организации “Студенты за справедливый прием”, заявил, что университет жестко и шаблонно рассматривает расу, что дало большой толчок чернокожим, латиноамериканским студентам, но при этом дискриминировало их – белых и американцев азиатского происхождения.

Используя математическую модель, разработанную экспертом, Стробридж сказал, что можно с точностью более 90 процентов предсказать, будет ли зачислен тот или иной студент.

Юрист университета Патрик Фицджеральд отвергает, что прием был очень индивидуализирован.

Он сказал, что расовая принадлежность является “фактором, который следует учитывать наряду со многими другими вещами”, включая оценки, внеклассные занятия и сочинения.

Дело Северной Каролины является одним из нескольких критических дел о “позитивной дискриминации”, которые будут рассмотрены в судах даже после того, как администрация Байдена вступит в должность, поскольку они были инициированы частной группой. Фонд “Студенты за справедливый прием”, созданный активистом анти-позитивной дисриминации Эдвард Блюм, также подал иск против Гарварда и Техасского университета.

По словам экспертов, администрация Трампа подала иск против Йельского университета в октябре, и недавно назначенная администрация Байдена, которая, как ожидается, будет поддерживать политику позитивной дискриминации, может пересмотреть это дело и отказаться от него.

“Я думаю, что администрация Байдена очень внимательно рассмотрит дело Йельского университета”, – сказал Сэмюэл Багенстос, профессор права в Мичиганском университете и главный заместитель помощника генерального прокурора по гражданским правам в администрации Обамы.

Стоит отметить, что в Верховном суде есть консервативное большинство, включая назначенных Трампом Бретта М. Кавано, Эми Кони Барретт и Нила М. Горсача.

“Я думаю, что в Верховном суде есть шесть голосов, чтобы резко ограничить позитивную дискриминацию и отменить ранее принятые решения, разрешающие это”, – сказал Эрвин Чемерински, ученый-конституционалист и декан университета Калифорнии, Беркли.

На референдуме на прошлой неделе избиратели Калифорнии единодушно одобрили сохранение запрета штата на положительную дискриминацию при приеме в колледжи, что свидетельствует о некоторой мягкости общественного мнения по этому вопросу даже в либеральном штате.

Руководство Университета Чапел-Хилл ранее заявило, что, согласно решению Департамента образования и гражданских прав США от 2012 года, требования к абитуриентам в этом образовательном учреждении соответствуют букве федерального закона.