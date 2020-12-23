Участники фестиваля могли почувствовать себя в “украинской Каппадокии”, но в зимнем формате. Кроме возможности сделать уникальные фотографии и посмотреть на гигантские аэростаты, гостей поднимали на высоту десятиэтажки. С высоты птичьего полета открывается вид на волшебные просторы зимнего ВДНГ и большую часть Киева.

Воздушные шары работали в световом и музыкальном сопровождении на протяжении 5 часов, что создало праздничную атмосферу и подарило приятные эмоции посетителям.

Фестиваль проходит уже во второй раз в формате привязных полетов. Организаторы сообщают, что готовят театрализованное воздухоплавательное шоу 30 января 2021г.

Мероприятия проходят на огромной открытой участке, размером 9 футбольных площадок с соблюдением необходимых карантинных норм.

Организаторами фестиваля являются воздухоплавательное общество “Монгольфьер” и общественная организация “Украинское воздухоплавательное общество”.