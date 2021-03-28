Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что на "Большую стройку" дорог в 2020 году потратили 120 миллиардов гривен, за которые отремонтировали 4000 километров дорог, а в 2018 году отремонтировали 3800 км дорог за 40 млрд грн.

Об этом говорится в расследовании журналистов Еспресо.TV специально для программы “Вечер с Николаем Княжицким”.

Он отметил, что в полномочиях президента Владимира Зеленского ничего нет об осуществлении никаких строек, потому что это ответственностью правительства.

“На самом деле, никакой программы президента не существует. Есть средства, которые расходуются в соответствии с утвержденными государственным и местным бюджетами, так как это и было раньше. Но решили сделать дополнительную рекламу президенту Зеленскому. А заодно и на изготовлении этих табличек немножко украсть”, – добавил нардеп.

Редактор сайта “Наши деньги” Юрий Николов сообщил, что есть такое ФЛП “Владимир Зеленский”, которое в прошлом году получило в Харьковской области заказ на изготовление наклеек “Большая стройка” на несколько тысяч гривен.

По его словам, это фактически и есть все расходы на “Большая стройка”.

К примеру, Офис президента попросил список социальных объектов, которые строились или планировали строиться в регионах и назвал это “Большим строительством”. Но ни одного правительственного документа, который бы содержал перечень объектов, условия участия в конкурсе этой программы, условия отбора и какие критерии – нет.

Министр территорий и общин Алексей Чернышев объяснял, что по его распоряжению каждая обладминистрация определила по 5 школ, садов, спортзалов или футбольных полей, которые они планируют построить в 2020 году.

“Эти объекты все равно строились. Вернее, раньше их строили больше. Просто не называли “Большим строительством”. Например, глава Днепропетровской обладминистрации Резниченко в отчете за 2017 год отметил, что в области построено и отремонтировано 25 школ и 17 детских садов. Жаль, что Порошенко почему-то не догадался назвать это “Супер Огромным строительством”, – отметил Княжицкий.

Средства на программу были взяты из государственного фонда регионального развития, который создан в 2012 году. Согласно закону ежегодный объем фонда должен составлять не менее 1% от доходов бюджета. Эти средства по-прежнему тратились как и сейчас.

“Большой стройкой” назвали все крупные строительные проекты, которые происходили в государстве в прошлом году. Были предприняты за много лет до этого, продолжались, висели или за год до того начались – все, что строилось более или менее большого размера, даже сельские амбулатории, просто назвали “Большим строительством”, – уточнил Николов.

Как сообщил заместитель главы ОО “Общественный аудит” Андрей Вигиринский, деньги взялись из изменений в налоговый кодекс и бюджетный кодекс, которые принимались несколько лет назад и предусматривали поступления от акцизов на топливо и горюче-смазочные материалы в отдельный фонд, который назвали “Дорожным фондом”.

В 2020 году на ремонт и строительство дорог было потрачено 120 милиардов гривен. А в 2018 – лишь 40 млрд. Интересно, что в 2018 году отремонтировали 3800 километров дорог, а в 2020 – благодаря программе “Большая стройка” – 4000 км.

Отмечается, что новых дорог было построено четырнадцать с половиной километров. Еще шестьсот километров капитально отремонтировали.

Если в 2018 году на строительстве дороги №31 на Днепропетровщине один километр стоил 42 млн грн, то в 2020 году – 190 млн грн. И в 2018, и в 2020 годах популярным был средний ремонт дорог. В 2018 году на это потратили 21 млрд, в 2020-ом – 55 млрд.

Журналисты считают, что среди причин такого существенного роста стоимости работ – картельный сговор между крупнейшими шестью компаниями, которые разделили шестьдесят семь процентов бюджета на дороги.