Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Уточняется, что уже с 16 апреля всем пассажирам и водителям транспортных средств, которые въезжают в Киев, будут в обязательном порядке проверять температуру в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса.
Работа контрольных пунктов начнется в 13:00. Блокпосты будут размещены на 9 въездах в столицу по следующим адресам:
– ул. Богатырская, 32-Е;
– проспект Броварской (напротив стационарного поста);
– ул. Бориспольское шоссе (до остановки перед Харьковской площадью);
– проспект Академика Глушкова (напротив стационарного поста);
– Житомирское шоссе (напротив стационарного поста);
– ул. Гостомельское шоссе, 1/1-Б (возле стационарного поста);
– Днепровское шоссе (напротив стационарного пункта);
– ул. Вышгородская, 83-А;
– Столичное шоссе (у гостинницы “Октябрь”).
При этом сообщается, что в Киев будут пропускать только людей с нормальной температурой тела. При температуре тела, превышающей 37,5 градуса, человека будут тестировать на коронавирус и отправлять на самоизоляцию.
- В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.
- В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.