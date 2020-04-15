На въездах в столицу Украины будут действовать блокпосты, на которых въезжающим в город людям будут проверять температуру.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Уточняется, что уже с 16 апреля всем пассажирам и водителям транспортных средств, которые въезжают в Киев, будут в обязательном порядке проверять температуру в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса.

Работа контрольных пунктов начнется в 13:00. Блокпосты будут размещены на 9 въездах в столицу по следующим адресам:

– ул. Богатырская, 32-Е;

– проспект Броварской (напротив стационарного поста);

– ул. Бориспольское шоссе (до остановки перед Харьковской площадью);

– проспект Академика Глушкова (напротив стационарного поста);

– Житомирское шоссе (напротив стационарного поста);

– ул. Гостомельское шоссе, 1/1-Б (возле стационарного поста);

– Днепровское шоссе (напротив стационарного пункта);

– ул. Вышгородская, 83-А;

– Столичное шоссе (у гостинницы “Октябрь”).

При этом сообщается, что в Киев будут пропускать только людей с нормальной температурой тела. При температуре тела, превышающей 37,5 градуса, человека будут тестировать на коронавирус и отправлять на самоизоляцию.