На выборах городского головы Черкасс побеждает действующий мэр Анатолий Бондаренко. Он набирает 54,25%.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Его соперник Виктор Евпак (“Голос”) набирает 45,75% голосов.

Социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера провела собственный экзит-пол второго тура выборов городского головы в Черкассах.

В Черкассах на 42 участках работало более 95 интервьюеров и контролеров. Ожидаемая предельная ошибка – 1.45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков.