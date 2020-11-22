Об этом свидетельствуют данные экзит-пола социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.
Его соперник Виктор Евпак (“Голос”) набирает 45,75% голосов.
Социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера провела собственный экзит-пол второго тура выборов городского головы в Черкассах.
В Черкассах на 42 участках работало более 95 интервьюеров и контролеров. Ожидаемая предельная ошибка – 1.45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.
Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков.
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