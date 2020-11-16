На выборах мэра Украинки победил кандидат от «Евросолидарности»

Во втором туре местных выборов в Украинке победил кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко.

Об этом свидетельствуют данные с сайта ЦИК.

Территориальная избирательная комиссия в Украинке установила результаты выборов городского головы: Туренко получил 51,5% избирателей (2852), его соперница от “Слуги народа” Оксана Кирилюк – 44,24% (2450).

В “Евросолидарности” назвали это “символической победой”.

“Эта победа является очень символической, ведь 25 октября эти два кандидата набрали равное количество голосов, поэтому сейчас преимущество “Европейской Солидарности” чрезвычайно показательно. Спасибо за доверие жителям Украинской ОТГ!” – говорится в сообщении.