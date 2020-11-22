Об этом свидетельствуют данные экзит-пола компании Research & Branding Group.
Его оппонент, Павел Придворов, получил 41,2% голосов.
В экзит-поле 22 ноября приняли участие 4619 респондентов на 54 избирательных участках. С учетом выборочной совокупности, ожидаемая предельная ошибка для этой выборки не должна превышать 1,4% (при уровне доверительной вероятности Р = 0,95)
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