Об этом свидетельствуют данные экзит-пола компании Research & Branding Group.

Его оппонент, Павел Придворов, получил 41,2% голосов.

В экзит-поле 22 ноября приняли участие 4619 респондентов на 54 избирательных участках. С учетом выборочной совокупности, ожидаемая предельная ошибка для этой выборки не должна превышать 1,4% (при уровне доверительной вероятности Р = 0,95)