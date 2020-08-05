Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", который ограничит вещание иностранных и российских телеканалов в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна.

“Согласно исследованиям и анализу Канцелярии Президента Республики, законы не имеют конституционной проблемы. Законы подписал Президент Республики. Президент вернется к их применению в рамках полномочий, предоставленных ему Конституцией”, – говорится в сообщении.

Агентство “Интерфакс-Азербайджан” также сообщает, что парламент Армении принял этот закон еще 16 июля. Закон предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии только по межгосударственному договору.

Глава Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявлял, что доминирование иностранных каналов угрожает информационной и языковой безопасности страны.