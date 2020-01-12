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На выставке в США показали кота-робота, которого можно воспитать

На выставке потребительской электроники (СES) в Лос-Анджелесе китайская компания Elephant Robotics представила роботизированного кота MarsCat, которого можно воспитать.

Воскресенье, 12 января 2020, 21:00

Об этом пишет TechCrunch.

Этот робот-питомец может реагировать на прикосновения, издавать звуки и даже играть с игрушками.

Как и у обычного кота, у него есть лапки, хвост и голова. MarsCat может сидеть, ходить, играть и наблюдать за вашими движениями, все работает автономно без каких-либо дополнительных действий.

Компания Elephant, основанная в 2016 году, уже производит три линии этих роботов и продаёт их компаниям-клиентам по всему миру, в том числе в Корее, США, Германии и других странах.

Фото: TechCrunch

Теги: выставка, кит, робот

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