На следующей неделе во вторник, 30 марта, запланировано два внеочередных заседания Верховной Рады.

Об этом в Telegram сообщил главный консультант аппарата Верховной Рады, нардеп “Слуги народа” Павел Фролов.

Начало – между 10-12 часами – это определит спикер.

На заседании планируется:

рассмотреть проект постановления об осуждении событий на Банковой (№5295) вместе с отчетами по этому поводу руководителей СБУ, Нацполиции и ГБР;

прекратить депутатские полномочия Игоря Колихаева (ныне мэр Херсона, №4447) и Александра Скичко (ныне председатель Черкасской ОГА, №5012).

назначить выборы мэра Харькова на 31 октября (№5292) и Шегинивського сельского головы (Львовская область, №5291).

На внеочередном заседании, что будет инициировать президент, к рассмотрению законопроекты:

о восстановлении большой приватизации (№4543, 2-е чит.) и о перечне объектов, не подлежащих приватизации (4020, 1-е чит.);

о легализации (амнистии) капиталов (№5153-5155, 1-е чит.);

о новом порядке получения научных степеней (№4667-1, 2-е чит.);

о совершенствовании получения пакета малыша (№5064, 1-е чит.);

об усилении ответственности за нарушение порядка самоизоляции (№4540, 1-е чит.);

о ссылках ответственности за нарушение противопожарной безопасности (№3931 и №4157, 2-е чит.).

“Если будет согласие всех фракций / групп, сможем рассмотреть в первом чтении президентский законопроект №5300 о помощи ФОПам и работникам при усилении карантина от государства 8 тыс. Грн и возможность выделения дополнительной помощи от местных властей”, – отметил Павел Фролов.