Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, в здание Верховной Рады вошли двое мужчин в военной форме, в руках несли оружейные чехлы, на плечах – рюкзаки со снаряжением.

#Буквы выясняют, кто эти люди.

Рада_13 мая_вооруженные люди

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Напомним, что на повестку дня этого заседания вынесено 26 вопросов. Кроме того, парламентарии заслушали отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Также планируется заслушать отчет Национального банка Украины.

  • Ранее председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявлял, что заседание 13 мая продлится 10-12 часов.