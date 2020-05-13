Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, в здание Верховной Рады вошли двое мужчин в военной форме, в руках несли оружейные чехлы, на плечах – рюкзаки со снаряжением.
#Буквы выясняют, кто эти люди.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Напомним, что на повестку дня этого заседания вынесено 26 вопросов. Кроме того, парламентарии заслушали отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Также планируется заслушать отчет Национального банка Украины.
- Ранее председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявлял, что заседание 13 мая продлится 10-12 часов.