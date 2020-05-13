Сегодня, 13 мая, в здание Парламента, где проходит внеочередное заседание, прибыли люди в камуфляжной форме, в руках несли оружейные чехлы.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, в здание Верховной Рады вошли двое мужчин в военной форме, в руках несли оружейные чехлы, на плечах – рюкзаки со снаряжением.

#Буквы выясняют, кто эти люди.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Напомним, что на повестку дня этого заседания вынесено 26 вопросов. Кроме того, парламентарии заслушали отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Также планируется заслушать отчет Национального банка Украины.