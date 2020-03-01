Об этом в воскресенье журналистам рассказал глава Парламента Дмитрий Разумков, сообщают #Буквы.

Спикер Парламента подчеркнул, что помимо вопрос, которые указаны в повестке заседания, с трибуны будут выступать: министр внутренних дел Арсен Аваков, главы СБУ, ГБР, НАБУ и Генеральной прокуратуры.

Дмитрий Разумков также подчеркнул, что на внеочередном заседании будут присутствовать все члены Кабмина.