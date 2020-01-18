На Крещение на водоемах страны будут дежурить более 3 тысячи спасателей и почти 600 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Как известно, традиционно на Крещение люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду.

“Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники”, – говорится в сообщении.

В частности, на водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, 19 января на водных объектах дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что учитывая также отсутствие льда, граждане считают, что такая теплая зима – залог безопасного ныряния на Крещение. Однако, как отмечается, такое мнение ошибочно, и купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности.

Именно поэтому по всей стране специалисты Службы спасения проводили накануне информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасному пребыванию на замерзших реках и озерах.

В ГСЧС также напомнили правила безопасного празднования:

• погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах возле берега под присмотром спасателей и медицинских работников;

• перед купанием необходимо разогреть тело;

• к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

• погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;

• при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;

• Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

• если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

• при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;

• после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

• для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.