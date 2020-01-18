Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Как известно, традиционно на Крещение люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду.
“Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники”, – говорится в сообщении.
В частности, на водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, 19 января на водных объектах дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники ГСЧС.
В пресс-службе добавили, что учитывая также отсутствие льда, граждане считают, что такая теплая зима – залог безопасного ныряния на Крещение. Однако, как отмечается, такое мнение ошибочно, и купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности.
Именно поэтому по всей стране специалисты Службы спасения проводили накануне информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасному пребыванию на замерзших реках и озерах.
В ГСЧС также напомнили правила безопасного празднования:
• погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах возле берега под присмотром спасателей и медицинских работников;
• перед купанием необходимо разогреть тело;
• к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
• погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
• при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
• Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
• если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
• при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;
• после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
• для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.
- В воскресенье, 19 января, украинцы будут отмечать завершающий праздник рождественского цикла – Крещение. Рано утром в храмах начнутся богослужения, после которых будет происходить освящение воды. Люди верят, что в этот день вода очищает и становится целебной, поэтому массово идут к водоемам, чтобы окунуться в ледяную прорубь и “быть здоровыми целый год”. #Буквы рассказали о том, как подготовится к купанию, и поможет ли это очистить грехи.
- В этом году для празднования и омовения в проруби в пределах Киева обустроили 16 локаций.