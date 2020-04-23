Во Львовской области на военном полигоне нашли тело погибшего курсанта с огнестрельным ранением.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Уточняется, что тело курсанта было обнаружено вечером 22 апреля.

“На военном полигоне на Львовщине обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства и причины гибели курсанта в данный момент выясняются следственно-оперативной группой Яворивского отделения полиции, а также следователями Государственного бюро расследования и работниками военной прокуратуры.