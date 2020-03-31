В Волынской области лабораторные исследования подтвердили заболевание коронавирусом у мужчины, который умер 29 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

“По состоянию на 10:00 31 марта на Волыни зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции. Один случай выявлен посмертно. В частности, у волынянина, который умер 29 марта, 30 марта 2020-го года лабораторные исследования подтвердили коронавирус”.

Отмечается, что мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом “пневмония” и чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

В настоящее время с подозрением на коронавирусную инфекцию в области – 10 человек.