Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

“23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%. Ребенку проведены экспресс-тесты на Грипп А и В – результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 марта вечером – температура тела девочки составляла 38,2. На следующий день состояние ребенка удовлетворительное, температура утром – 36,7, вечером – 36,7 также был получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка.

Уже 25 марта утром температура – 36,6, состояние ребенка удовлетворительное.

“Согласно стандарту медицинской помощи ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы. По состоянию на сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендовано самоизоляцию”, – добавили в пресс-служба ОГА.