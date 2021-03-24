Украинские пограничники совместно с контрразведкой СБУ разоблачили агента белорусской спецслужбы, который должен наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Для выполнения своих противозаконных намерений белорусский агент должен вовлечь в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы Украины.

“Оружие и другое снаряжение должны были поступать в нашу страну в пределах участка границы в Волынской области транзитом через территорию Беларуси из России”, – говорится в сообщении ГПСУ.

Кроме того, белорусский агент должен собирать информацию персонального характера в отношении пограничников и таможенников, которые несут службу на границе с Беларусью, а также сотрудников других правоохранительных органов Украины.

Задержали агента КГБ во время очередного приезда для встречи с “завербованным” пограничником.

В отношении агента проводятся процессуальные мероприятия. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.114 (шпионаж) Уголовного Кодекса Украины.