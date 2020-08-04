На Волыни все же решили усилить карантин

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.
Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В общем в Волынской области анализ текущей эпидемической ситуации свидетельствует, что на сегодня несоответствие происходит по 1 из 4 определенных критериев, которые вычитаются при установлении уровня эпидемической опасности. Это касается коэффициента выявления случаев инфицирования, который превышает рекомендованные 11%. Однако, данный показатель приобрел тенденцию к снижению и на сегодня составляет 17,5% против 21% (по состоянию на 26 июля).
В связи с этим члены комиссии решили принять соответствующие противоэпидемические меры в соответствии с зонами эпидемической опасности, как установлено в постановлении Кабмина.
“Вместе с этим, решили обратиться в КМУ, МОЗ, Центр общественного здоровья с предложением пересмотра методики определения уровня эпидемической опасности распространения заболеваемости COVID-19, в частности о нецелесообразности применения показателя “вклад единицы в превышение региона”, который искажает объективность полученных результатов “, – говорится в сообщении.
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