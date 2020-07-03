С 3 июля в Волынской области усилили карантинные мероприятия в местах массового отдыха людей, в частности возле водоемов.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

“3 июля 2020 в области произойдет усиление карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности возле водоемов. В том числе и Шацкий район, где кроме этого с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении” , – говорится в сообщении.

Представление об усилении карантина подала главный государственный санврач области Наталия Янко. Сейчас область занимает 4-е место в Украине по распространению COVID-19.

В области также приняли решение дополнительно провести проверки учреждений, оказывающих услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей.