Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной государственной администрации.
Уточняется, что жителей области просят не выходить из дому на улицу с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля.
“Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Если население будет продолжать придерживаться рекомендаций, то с карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют”, – сказал глава ОГА.
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