13 июня в результате обстрелов на Востоке Украины погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает штаб ООС.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела Украина потеряла одного воина. Еще двое военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух пророссийских боевиков.