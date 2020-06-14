Об этом сообщает штаб ООС.
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела Украина потеряла одного воина. Еще двое военнослужащих получили ранения.
По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух пророссийских боевиков.
Зведення станом на 07:00 14 червня 2020 року
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За минулу добу збройні формування…
Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 13 червня 2020 р.
- 13 июня сообщалось, что в результате обстрелов боевиков в районе населенного пункта Пищевик ранен украинский военный.