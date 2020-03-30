Верховная Рада освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта до завершения карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий законопроект № 3275 проголосовали 312 депутатов.

Закон предусматривает, что освобождение от платы осуществляется в соответствии с частью 6 (наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает) статьи 762 (плата за пользование имуществом) Гражданского кодекса.

На время действия карантина также продолжаются строки общей и специальной исковой давности, преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности, прекращения поручительства, права на обжалование действий исполнителя завещания, исковой давности, которая применяется к требованиям в связи с недостатками проданного товара, которая применяется к требованиям о расторжении договора дарения, а также которая применяется к требованиям, вытекающим из договора найма.

Кроме того, закон предусматривает:

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