Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.
Шмыгаль отметил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые “дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений” и “зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства”.
В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о “Большой стройке”, где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч – в сопутствующих сферах.
“Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора…Недорогих (рабочих мест, – ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен”, – сказал он.
- В Украине на период карантина на 350 гривен повысили минимальную помощь по безработице: с 650 до 1000 гривен.
- Ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. Отмечалось, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина. В то же время в Минэкономики 16 апреля проинформировали, что с начала карантина количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти на 90 тысяч.
- В МВД сообщили, что работодателям, которые незаконно увольняют работников во время карантина из-за COVID-19, грозят штрафы на сумму до 51 тысячи гривен.
- В конце марта Кабинет Министров Украины поддержал инициативу по назначению жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.