Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые “дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений” и “зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства”.

В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о “Большой стройке”, где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч – в сопутствующих сферах.

“Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора…Недорогих (рабочих мест, – ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен”, – сказал он.

В Украине на период карантина на 350 гривен повысили минимальную помощь по безработице: с 650 до 1000 гривен.