Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Теперь операторы почтовой связи могут доставлять лекарственные средства. Это позволит уменьшить мобильность и скопления людей в аптеках и даст возможность комфортно получить необходимые лекарства. Особенно в этом нуждаются пожилые люди, которые находятся в зоне риска. Сейчас они смогут получить все необходимое, не выходя из дома”, — отметил министр.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.