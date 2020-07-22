Вода на всех пляжах Киева в данный момент не соответствует санитарным нормам. До улучшения показателей купаться не рекомендуется.

Об этом сегодня сообщили в пресс-центре Госпотребслужбы Киева.

Так, по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды на всех пляжах зафиксировали превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП).

Речь идет о пляжах “Венеция”, “Веселка”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Предместная Слободка”, “Радуга”, “Тельбин”, “Центральный”, “Троещина”, “Галерный”, “Чорторый”, “Вербный” и “Пуща-Водица”.

Кроме того, на столичных пляжах обнаружили:

• коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) – на пляже “Предместная Слободка”;

• плавающие примеси (мелкие водоросли) – на пляжах “Венеция”, “Веселка”, “Детский”, “Золотой”, “Предместная Слободка”, “Центральный”, “Галерный”;

• отклонения из-за запаха – пляж “Галерный”;

• из-за водородного показателя – пляж “Вербный”;

• биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – пляжи “Вербный” и “Пуща-Водица”.

“До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха – без купания”, – подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в коммунальном предприятии “Плесо”, купаться не рекомендуется на таких пляжах: “Венеция”, “Веселка”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Центральный”, “Троещина”, “Чорторый”, “Галерный”, “Вербный”, “Пуща-Водица”, “Предместная Слободка”.

Купаться запрещено на пляжах “Радуга” и “Тельбин”.