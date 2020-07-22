Об этом сегодня сообщили в пресс-центре Госпотребслужбы Киева.
Так, по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды на всех пляжах зафиксировали превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП).
Речь идет о пляжах “Венеция”, “Веселка”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Предместная Слободка”, “Радуга”, “Тельбин”, “Центральный”, “Троещина”, “Галерный”, “Чорторый”, “Вербный” и “Пуща-Водица”.
Кроме того, на столичных пляжах обнаружили:
• коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) – на пляже “Предместная Слободка”;
• плавающие примеси (мелкие водоросли) – на пляжах “Венеция”, “Веселка”, “Детский”, “Золотой”, “Предместная Слободка”, “Центральный”, “Галерный”;
• отклонения из-за запаха – пляж “Галерный”;
• из-за водородного показателя – пляж “Вербный”;
• биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – пляжи “Вербный” и “Пуща-Водица”.
“До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха – без купания”, – подчеркивается в сообщении.
Как уточнили в коммунальном предприятии “Плесо”, купаться не рекомендуется на таких пляжах: “Венеция”, “Веселка”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Центральный”, “Троещина”, “Чорторый”, “Галерный”, “Вербный”, “Пуща-Водица”, “Предместная Слободка”.
Купаться запрещено на пляжах “Радуга” и “Тельбин”.
- 9 июля сообщалось, что на 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться там не рекомендуется. 10 июля в КГГА подтвердили, что киевлянам не рекомендуют купаться на всех пляжах столицы из-за санитарно-микробиологических показателей.
- 16 июля стало известно, что по результатам проведенных лабораторных исследований проб воды купаться можно на девяти столичных пляжах.