Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
“Пограничниками из состава ООС на КПВВ на линии разграничения усилены меры контроля. Мероприятия усиления направленные на недопущение распространения на контролируемую территорию коронавируса”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что обязательная температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, следующих с временно оккупированной территории Украины.
По результатам температурного скрининга граждане, у которых будут обнаружены симптомы, будут направляться в учреждения здравоохранения.
“Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут обеспечивать быстрый и безопасный пересечение линии разграничения для всех участников движения”, – добавили в пресс-службе.
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