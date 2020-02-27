Во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил начали измерять температуру у тех, кто выезжает из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

“Пограничниками из состава ООС на КПВВ на линии разграничения усилены меры контроля. Мероприятия усиления направленные на недопущение распространения на контролируемую территорию коронавируса”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательная температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, следующих с временно оккупированной территории Украины.

По результатам температурного скрининга граждане, у которых будут обнаружены симптомы, будут направляться в учреждения здравоохранения.

“Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут обеспечивать быстрый и безопасный пересечение линии разграничения для всех участников движения”, – добавили в пресс-службе.