Об этом сообщает Washington Post.

В четверг, 5 марта, в городе Финикс, столице штата Аризона прошла встреча с избирателями сенатора из Вермонта, претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии Берни Сандерса.

Через несколько секунд после того, как Сандерс поднялся на сцену арены Arizona Veterans Memorial Coliseum, среди толпы, поддерживающей политика и размахивающей флагами с его именем, появился мужчина, который держал украшенный свастикой красный флаг. Люди, находившиеся рядом с ним, вырвали флаг из его рук. После мужчину вывели с арены.

A man brought a literal Nazi flag to the rally of a Jewish Socialist candidate for President

He was escorted out by security forcespic.twitter.com/KOLhyJJFxZ

— Siddak Ahuja (@SiddakAhuja) March 6, 2020