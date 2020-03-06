На встрече кандидата в президенты США, еврея по происхождению Берни Сандерса в Аризоне неизвестный развернул нацистский флаг.

Об этом сообщает Washington Post.

В четверг, 5 марта, в городе Финикс, столице штата Аризона прошла встреча с избирателями сенатора из Вермонта, претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии Берни Сандерса.

Через несколько секунд после того, как Сандерс поднялся на сцену арены Arizona Veterans Memorial Coliseum, среди толпы, поддерживающей политика и размахивающей флагами с его именем, появился мужчина, который держал украшенный свастикой красный флаг. Люди, находившиеся рядом с ним, вырвали флаг из его рук. После мужчину вывели с арены.

A man brought a literal Nazi flag to the rally of a Jewish Socialist candidate for President He was escorted out by security forcespic.twitter.com/KOLhyJJFxZ — Siddak Ahuja (@SiddakAhuja) March 6, 2020

Этот инцидент вызвал волну негодования в обществе. Особое возмущение американцев вызывает тот факт, что инцидент произошел на мероприятии Сандерса — демократического социалиста, выходца из семьи польского еврея, у которого есть шанс стать первым еврейским президентом США.

“Мы можем спорить о том, какой кандидат должен получить кандидатуру Демократов, но антисемитским действиям нет места в этом мире. Это абсолютно отвратительно”, — прокомментировал Стивен Слугоки, председатель Демократической партии округа Марикопа.

Стоит отметить, что сам Сандерс не заметил флаг или проигнорировал протестующего преднамеренно. Политик обернулся только тогда, когда мужчину вывели на улицу.

Случившееся активизировало общественную дискуссию о том, каким образом кандидатам в президенты стоит обеспечивать безопасность во время проведения своих мероприятий. В частности, спецслужбы начали обвинять в том, что они “не готовы к защите кандидатов”. А представители спецслужб возразили, что кандидаты сами должны запросить дополнительную охрану у министерства внутренне безопасности, однако они не делают этого.

Кампания Сандерса не ответила на запрос журналистов о комментариях по поводу инцидента. В комментарии BuzzFeed News пресс-секретарь сенатора отметил, что Сандерс “знает о флаге со свастикой на нем и обеспокоен этим”.