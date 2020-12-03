Об этом сообщает немецкое издание BILD.
Мужчина рассказал, что двойное имя Адольф Гитлер родители дали ему во времена, когда Намибия была немецкой колонией. Тогда имя Адольф было очень популярным.
Уже в зрелом возрасте мужчина узнал о немецком диктаторе, но имени решил не менять, ведь везде использовал только его первую часть.
Во время выборов пришлось указывать полное имя. После этого региональный политик оказался в центре внимания прессы. Однако мужчина заверил, что не собирается захватывать весь мир.
- Мэр Киева Виталий Кличко выпустил “самоироничную книгу” своих “иллюстрированных цитат”. Речь идет о смешных фразах столичного градоначальника, которые наиболее запомнились и неоднократно цитировались в СМИ и Сети.