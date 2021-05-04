Про це повідомляється на сайті партії Дравіда Муннетра Каракам (DMK).

Загалом партія DMK отримала 125 місць у законодавчих зборах штату. Сам М. К. Сталін стане головою місцевого уряду.

За даними видання The Economic Times, Сталін прийме присягу 7 травня.

Політик розповів, що він народився за чотири дні до смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна. Батько вирішив назвати сина на його честь.

Цікаво, що індійський Сталін вирішив не наслідувати радянського у політиці й став демократом.