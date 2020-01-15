Об этом сообщает AP.
Уточняется, что 66-летняя Франческа Ди Джованни стала заместителем государственного секретаря Святого престола.
Отмечается, что Ди Джованни будет координировать отношения Ватикана с межправительственными организациями, включая Организацию Объединенных Наций.
Сообщается, что Государственный секретариат является главным и самым влиятельным офисом Ватикана. Он занимается внутренней бюрократической работой, а также дипломатическими отношениями с другими государствами.
На данный момент в Ватикане женщины занимают уже несколько весомых должностей, поскольку Папа Римский Франциск выступает за постепенное расширение роли женщин в государстве.
- Папа Римский Франциск во время традиционного Рождественского послания “Urbi et Orbi” (“Граду и миру”) напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.