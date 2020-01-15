Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на высокую должность в Ватикане.

Об этом сообщает AP.

Уточняется, что 66-летняя Франческа Ди Джованни стала заместителем государственного секретаря Святого престола.

Отмечается, что Ди Джованни будет координировать отношения Ватикана с межправительственными организациями, включая Организацию Объединенных Наций.

Сообщается, что Государственный секретариат является главным и самым влиятельным офисом Ватикана. Он занимается внутренней бюрократической работой, а также дипломатическими отношениями с другими государствами.

На данный момент в Ватикане женщины занимают уже несколько весомых должностей, поскольку Папа Римский Франциск выступает за постепенное расширение роли женщин в государстве.