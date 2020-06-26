На выставку картин из семейной коллекции Петра Порошенко в музее Гончара снова пришли сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом сообщила пресс-служба политической партии “Европейская солидарность”.

“Не успели мы посмотреть на выставку картин, сюда приехали представители Государственного бюро расследований”, – рассказывает журналистка Марина Мадзигон.

На ролике видно, как сотрудник ГБР подходит к директору музея Петру Гончару и просит “пройти визуально осмотреть” выставку.

На это директор музея отвечает, что для осмотра должно быть постановление.

Сотрудник ГБР говорит, что не будет общаться с адвокатом и журналистами, после чего уходит с места событий.