Об этом сообщила пресс-служба политической партии “Европейская солидарность”.
“Не успели мы посмотреть на выставку картин, сюда приехали представители Государственного бюро расследований”, – рассказывает журналистка Марина Мадзигон.
На ролике видно, как сотрудник ГБР подходит к директору музея Петру Гончару и просит “пройти визуально осмотреть” выставку.
На это директор музея отвечает, что для осмотра должно быть постановление.
Сотрудник ГБР говорит, что не будет общаться с адвокатом и журналистами, после чего уходит с места событий.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.
- Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.