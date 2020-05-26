На YouTube автоматически удаляются комментарии, связанные с критикой Коммунистической партии Китая. Компания уверяет, что это происходит по ошибке.

Об этом сообщает издание The Verge.

В течение последних месяцев пользователи Сети начали замечать, что на сайте видеохостинга YouTube автоматически удаляются некоторые комментарии, связанные с критикой Коммунистической Партии Китая.

Так цензуре были подвержены реплики, в которых содержались слова “共匪” (бандит-коммунист”) или “五毛” (“партия 50-центов”).

Слово “共匪” является оскорблением в адрес китайского правительства.

“五毛” — это сленговый термин, использующийся преимущественно в Сети. Так называют Интернет-пользователей, которые принимают участие в политических дискуссиях, связанных с политиков Компартии. Название происходит от утверждений, что таким комментаторам платят по 50 китайских центов за пост.

Удаление комментариев происходило даже в том случае, если эти фразы были использованы в положительном контексте (например, “五毛 проделывают фантастическую работу”). В случаях, если эти же слова были написаны на латинице или английском языке, они не удалялись.

В комментарии изданию представители YouTube заявили, что это происходит из-за ошибки в работе в системе автоматической модерации, на которую компания в последние месяцы полагается все больше.

“Похоже, что это ошибка наших защитных систем, и мы проводим расследование”, — сказал представитель компании.

Издание отмечает, что эта ошибка существует и остается незамеченной уже более полугода.

“Случайность цензура озадачивает еще больше, есть учесть, что YouTube в настоящее время заблокирован в Китае, а значит у Google мало оснований для того, чтобы подвергать цензуре комментарии, критикующие КПК, или применять системы модерации в соответствии с китайскими законами о цензуре”, — считает журналист издания Джеймс Винсент