С 27 июля компания Google запустит на популярном видеохостинге YouTube еще больше рекламы.

Об этом сообщает 9to5Google.

На данный момент в большинстве роликов на YouTube рекламное видео вставляется только в самом начале. Но реклама может быть размещена и в середине ролика, если его продолжительность составляет как минимум 10 минут.

В ближайшее время Youtube снизит ограничения по времени для рекламы посреди ролика. Новые правила позволят вставлять рекламу в середину роликов, продолжительностью от 8 минут.

Кроме того, Google будет активировать рекламу в середине всех видео, которые подходят по правилам сервиса под такой формат рекламы, по умолчанию.