Об этом сообщает 9to5Google.
На данный момент в большинстве роликов на YouTube рекламное видео вставляется только в самом начале. Но реклама может быть размещена и в середине ролика, если его продолжительность составляет как минимум 10 минут.
В ближайшее время Youtube снизит ограничения по времени для рекламы посреди ролика. Новые правила позволят вставлять рекламу в середину роликов, продолжительностью от 8 минут.
Кроме того, Google будет активировать рекламу в середине всех видео, которые подходят по правилам сервиса под такой формат рекламы, по умолчанию.
- Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси предлагает отказаться от продажи политической рекламы. Он отмечает, что распространение политических идей нужно заслужить.