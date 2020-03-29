Об этом сообщил замглавы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook.
“Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина”, – сообщил Гетманенко.
С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.
Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лабораторию Минздрава.
- По состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 случаев заболевания COVID-19, из них девять летальных, пять пациентов выздоровели (четверо взрослых, один ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.