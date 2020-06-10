1 июня 2020 года был обнародован проект постановления Кабинета Министров, в котором указано количество районов во всех областях Украины. Согласно последнему решению на Закарпатье указано пять районов области (Береговский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский и Хустский), а не 4, как это было предусмотрено предварительным согласованными решениями.

Об этом сообщает местное издание “Закарпаття online” со ссылкой на заявление представителей региональных общественных организаций.

“В перспективном плане районирования Закарпатья появился еще один новый район – Береговский с центром в г. Берегово. Еще одним удивительным совпадением является то, что территория совпадает с границами компактного проживания этнических венгров, а следовательно – требование о создании фактически административно-территориального этнически венгерского национального района, который ранее по политическим соображениям продвигался венграми в Закарпатье под названием “Притисянский”, становится реальностью”, – говорится в заявлении активистов.

Авторы заявления считают, что решение властей о создании 5 районов области, а не 4-х как раньше, создает угрозу территориальной целостности Украины и является межнациональной провокацией. Создание отдельного “венгерского” района, по мнению активистов, обострит ситуацию не только на западе Украины, но и спровоцирует похожую ситуацию в других областях, где компактно проживают представители национальных меньшинств.

Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.

В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.