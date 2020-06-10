Об этом сообщает местное издание “Закарпаття online” со ссылкой на заявление представителей региональных общественных организаций.
“В перспективном плане районирования Закарпатья появился еще один новый район – Береговский с центром в г. Берегово. Еще одним удивительным совпадением является то, что территория совпадает с границами компактного проживания этнических венгров, а следовательно – требование о создании фактически административно-территориального этнически венгерского национального района, который ранее по политическим соображениям продвигался венграми в Закарпатье под названием “Притисянский”, становится реальностью”, – говорится в заявлении активистов.
Авторы заявления считают, что решение властей о создании 5 районов области, а не 4-х как раньше, создает угрозу территориальной целостности Украины и является межнациональной провокацией. Создание отдельного “венгерского” района, по мнению активистов, обострит ситуацию не только на западе Украины, но и спровоцирует похожую ситуацию в других областях, где компактно проживают представители национальных меньшинств.
Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.
В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция Венгрии по украинскому языковому закона не должна быть препятствием в сотрудничестве Альянса с Украиной.
- В марте 2020 глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит блокировать заседания Совета НАТО-Украина до решения спора из-за украинского закона об образовании.