Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
“14 мая около 16:35 в городе Виноградов во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказались 2 человека”, – говорится в сообщении.
Спасатели освободили мужчину из-под завала и передали в удовлетворительном состоянии медработникам.
Фото: ГСЧС
Однако в 17:15 ГСЧС вытащили из-под завала тело второго человека – медработники констатировали смерть.
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