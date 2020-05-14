В Закарпатской области в городе Виноградов обрушилось здание кинотеатра, в результате погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“14 мая около 16:35 в городе Виноградов во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказались 2 человека”, – говорится в сообщении.

Спасатели освободили мужчину из-под завала и передали в удовлетворительном состоянии медработникам.

Фото: ГСЧС

Однако в 17:15 ГСЧС вытащили из-под завала тело второго человека – медработники констатировали смерть.