Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств, временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным полиции в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По версии правоохранителей, 7 января и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой патрулировали в Мукачево и остановили автомобиль Citroen, в котором находилось три пассажира.

“Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество “Терен 4″ к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу. Через пять минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения”, – рассказали в пресс-центре.

Всех троих патрульных отстранили от службы, добавили в ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Закарпатской области.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.