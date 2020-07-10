Covid-19 Украина

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На Закарпатье пытались собирать подписи за «присоединение» к Венгрии

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Закарпатье провокацию, направленную на нарушение территориальной целостности Украины.

Пятница, 10 июля 2020, 19:38

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Уточняется, что представителями иностранных организаций был использован гражданин Украины, который собирал подписи жителей Закарпатской области в поддержку петиции об отмене Трианонского мирного договора.

Справка. Трианонский мирный договор был заключен 4 июня 2020 года между странами-победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией, которая согласилась на потерю почти трех четвертей территории, а также признание независимости Чехословакии и Королевства сербов, хорватов и словенцев. По условиям этого договора, Закарпатская Украина стала частью Чехословакии. В последствии эта территория отошла к Украинской ССР после Второй мировой войны.

Как показала экспертиза, используемые злоумышленниками бюллетени для анкетирования граждан Украины содержали призывы к нарушению территориальной целостности.

Сообщается, что организатору проведения анкетирования было сообщено о подозрении. Также ему была избрана мера пресечения.

Фото: СБУ

Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.

В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция Венгрии по украинскому языковому закона не должна быть препятствием в сотрудничестве Альянса с Украиной.
  • В марте 2020 глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна продолжит блокировать заседания Совета НАТО-Украина до решения спора из-за украинского закона об образовании.
Теги: Закарпатье, СБУ, сепаратизм, Венгрия

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