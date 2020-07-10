На Закарпатье пытались собирать подписи за «присоединение» к Венгрии

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Уточняется, что представителями иностранных организаций был использован гражданин Украины, который собирал подписи жителей Закарпатской области в поддержку петиции об отмене Трианонского мирного договора.

Справка. Трианонский мирный договор был заключен 4 июня 2020 года между странами-победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией, которая согласилась на потерю почти трех четвертей территории, а также признание независимости Чехословакии и Королевства сербов, хорватов и словенцев. По условиям этого договора, Закарпатская Украина стала частью Чехословакии. В последствии эта территория отошла к Украинской ССР после Второй мировой войны.

Как показала экспертиза, используемые злоумышленниками бюллетени для анкетирования граждан Украины содержали призывы к нарушению территориальной целостности.

Сообщается, что организатору проведения анкетирования было сообщено о подозрении. Также ему была избрана мера пресечения.