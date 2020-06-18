В мае 2020 году в Закарпатской области родители назвали новорожденного мальчика именем Зеленский.

Об этом сообщает Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Имя Зеленский попало в перечень редко употребляемых имен вместе с такими, как Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар (для мальчиков) и Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса Глория (для девочек).

В то же время самые распространенные имена, которыми называли ужгородцы мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил и Ярослав. Самые распространенные женские имена – Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь.