Об этом сообщает Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции.
Имя Зеленский попало в перечень редко употребляемых имен вместе с такими, как Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар (для мальчиков) и Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса Глория (для девочек).
В то же время самые распространенные имена, которыми называли ужгородцы мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил и Ярослав. Самые распространенные женские имена – Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь.
- Илон Маск и канадская певица Граймс дали новорожденному сыну имя X Æ A-12.